Kamu katılım finans kuruluşlarından normalleşme sürecine destek Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor.

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan yapılan ortak açıklamada şunlar denildi:

Konut Finansmanı

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Bu tarihi imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilimizde (İstanbul, Ankara ve İzmir) finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirlerimiz için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar finansman kullandırılabilecektir. Finansman kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Taşıt Finansmanı Paketi

Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı - Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci El Taşıt Finansmanı

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize yüzde 0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL olacaktır.

Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek.

1.El ve 2.El tüm Taşıt Finansmanlarında asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır.

Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi

Firma Katkı Paylı Tüketici Finansmanı

Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL finansman tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacaktır. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.

Faturalı Tüketici Finansmanı

Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık yüzde 0,82 finansman oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek.

Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

Tatil destek finansman paketi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek amacıyla; Bankalarımızla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilerimize 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacaktır. Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerimizin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacaktır. Bu kapsamda müşterilerimizin kullanacağı finansmanın oranı aylık yüzde 0,67 oranına denk gelmekte.

Uygulamaya dahil olacak firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacaktır. Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

Diğer taraftan; bireysel ihtiyaç Finansman Paketi ile son iki ayda rekor seviyede bireysel finansman kullandırımı yapılmış olup, söz konusu finansman başvuruları sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA