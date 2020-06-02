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Kamu katılım finans kuruluşlarından 4 yeni finansman paketi

Kamu katılım finans kuruluşları, "konut finansmanı", "taşıt finansmanı", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Kamu katılım finans kuruluşlarından 4 yeni finansman paketi
02.06.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:45

Kamu katılım finans kuruluşları, "konut finansmanı", "taşıt finansmanı", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni finansman paketini hayata geçiriyor.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'dan yapılan ortak açıklamaya göre, söz konusu finansman paketleri, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi amacıyla hazırlandı.

"Konut Finansmanı" paketi kapsamında, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük finansman oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vadeyle finansman imkanı sunulacak.

Bu imkandan daha geniş kesimlerin istifade edebilmesi için müşteri başına verilebilecek finansman miktarı sınırlandırılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyük ilde finansmana konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar finansman kullandırılabilecek.

Finansman kullanımında yüzde 10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak. Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0,64 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. Konut finansmanı başvuruları bugünden itibaren şubelere yapılabilecek.

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000 12+168=180 1.019 171.184
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000 180 937 168.709
İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu (12 ay ödemesiz dönemli) şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
100.000 12+168=180 1.095 183.925
Örnek ödeme tablosu (eşit taksitli) şöyle:

Finansman Tutarı (TL)Finansman Vadesi (Ay)Taksit Tutarı (TL)Toplam Geri Ödeme (TL)
100.0001801.007181.285

Taşıt Finansmanı Paketi

Taşıt Finansmanı Paketi kapsamında, yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere, firmalarla yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 -0,69 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 finansman oranıyla taşıt finansmanı imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt finansmanlarında azami limit 150 bin TL olacak.

Finansman tutarı, kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak. Öte yandan, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek.

1. el ve 2. el tüm taşıt finansmanlarında asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Binek otomobil örnek ödeme tablosu şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000 6+54=60 1.253 67.647
Ticari taşıt örnek ödeme tablosu şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
50.000 6+54=60 1.223 66.043

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi

Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında hazırlanan "Firma Katkı Paylı Tüketici Finansmanı" ile yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla yerli üretim yapan firmalarla anlaşmalar yapılacak.

Bu kapsamda asgari 3 bin lira, azami 30 bin lira finansman tutarıyla 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar, bankaların internet sitesinde yayımlanacak.

Örnek ödeme tablosu şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000 6+6=12 1.771 10.628
10.000 6+30=36 382 11.452
10.000 6+54=60 228 12.316
Faturalı Tüketici Finansmanı kapsamında ise bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla asgari 3 bin TL, azami 30 bin TL finansman tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz, azami 60 ay vadeyle aylık yüzde 0,82 finansman oranıyla finansman imkanı sunulacak.

Örnek ödeme tablosu şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000 6+6=12 1.823 10.938
10.000 6+30=36 406 12.188
10.000 6+54=60 251 13.529
Sosyal Hayatı Destek Finansman Paketi kapsamında kullandırılan tüm finansmanlar, satıcı adına bankalarda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Finansmanı Paketi başvuruları ise 5 Haziran'dan itibaren yapılabilecek.

Tatil Destek Finansman Paketi

Tatil yapmak isteyen ve ilgili banka aracılığıyla maaş alan emekli ve çalışan müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra turizm sektörünü desteklemek amacıyla bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere 10 bin TL'ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak.

Söz konusu finansmanın 1. ve 2. taksitleri, ilgili firma ve banka tarafından ödenecek. Müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak. Bu kapsamda müşterilerin kullanacağı finansmanın oranı aylık yüzde 0,67 oranına denk gelecek.

Uygulamaya dahil olacak firmalar bankaların internet sitesinde yayımlanacak. Tatil Destek Finansman Paketine başvuru tarihi ve kanalı ise bu hafta içerisinde açıklanacak.

Diğer taraftan, bireysel ihtiyaç finansman paketi ile son 2 ayda rekor seviyede bireysel finansman kullandırımı yapılırken, söz konusu finansman başvuruları sona erdi.

Örnek ödeme tablosu şöyle:

Finansman Tutarı (TL) Finansman Vadesi (Ay) Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme (TL)
10.000 6+30(*)=36 421 11.789

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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