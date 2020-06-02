Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için... Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor.

Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor. - ANKARA Kaynak: İHA