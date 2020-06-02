Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için...
Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor.
02.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:39
Kamu katılım finans kuruluşlarınca, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla dört yeni finansman paketi hayata geçiriliyor. - ANKARA
Kaynak: İHA