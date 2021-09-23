Kamu İSG Ailesinin yeni üyesi Mamak Belediyesi oldu - Haberler
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Kamu İSG Ailesinin yeni üyesi Mamak Belediyesi oldu

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Kamu İSG Ailesinin yeni üyesi Mamak Belediyesi oldu

Gerek hizmet içi seminerleri gerekse güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında yaptığı çalışmalarda adından söz ettiren Mamak Belediyesi, Kamu İSG ailesinin yeni üyesi oldu.

Gerek hizmet içi seminerleri gerekse güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında yaptığı çalışmalarda adından söz ettiren Mamak Belediyesi, Kamu İSG ailesinin yeni üyesi oldu.

İş sağlığı ve güvenliğinin, iş kazalarını en aza indirmek için üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iş kazaları ve meslek hastalıklarında, önleyici tedbirlerin alınması ve bu konuda bilinçli bir toplumun oluşturulmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Katkı sunmaya devam edeceğiz Kamu İSG ailesine dahil olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Köse, "Kurumlar arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi adına böyle bir çatı altında birleşmenin, iş sağlığı ve güvenliği alanında tüm sektörlere örnek olacağına inanıyorum" dedi. Köse, "Kamu kurum ve kuruluşlarında hayata geçirilen bu ve benzeri iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını doğrudan uygulayıcılarından dinleyerek, iyi uygulamaları kurumlar arası yaygınlaştırarak ve işbirlikleri geliştirerek ülkenin sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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