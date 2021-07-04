Kamu işçisinin zam pazarlığında enflasyon rakamı bekleniyor
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Kamu işçisinin zam pazarlığında enflasyon rakamı bekleniyor

Kamu işçisinin zam pazarlığında enflasyon rakamı bekleniyor
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

Kamudaki 700 binden fazla işçinin ücret zammının belirleneceği görüşmelerde işvereni temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS), işçi kesiminin taleplerini bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamını dikkate alarak değerlendirecek.

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Türk-İş ve Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam istedi

Önce yıllardan farklı olarak bu dönem birlikte hareket eden ve ortak talepler belirleyen Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

İşçi tarafını taleplerinin ekonomik boyutunu yaklaşık bir aydır değerlendiren TÜHİS, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını beklemeye başladı.

Değerlendirmesinde, 2021'in ilk 6 aylık enflasyon oranını da dikkate almak isteyen işveren kesimi, bu doğrultuda hazırlayacağı zam teklifini işçi tarafına sunacak.

TÜHİS'in teklifini sunmasının ardından hareketlenecek zam pazarlığının temmuz ayının ortasında sonuçlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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