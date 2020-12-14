Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp 2'şer taksitte ödendiğini belirtti.

Kamu işçilerinin 13 günlük, bu yılın son ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildiren Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiye'miz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İlk taksit 31 Ocak'ta ödenmişti

Kamu işçilerine verilen ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, 31 Ocak, ikinci taksit ise 22 Mayıs tarihinde ödenmişti.

Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyelerin 3'üncüsü de 27 Temmuz'da hesaplara yatırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu