Kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri bugün başlıyor
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Kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kamuda istihdam edilen işçilere verilen tediyenin bugün ödeneceğini duyurdu.

Kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri bugün başlıyor
27.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:35

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyenin bugün ödeneceğini açıkladı.

KAMU İŞÇİLERİNE VERİLECEK İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLIYOR

Bakan Selçuk, "Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3'üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek." dedi.

Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ile belediyelerde işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Toplamda 56 günlük olarak yapılan ödemeler, kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde gerçekleştiriliyor.

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