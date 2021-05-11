"Kamu işçilerimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor" açıklamalarında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor" açıklamalarında bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre ilave tediyenin ilk taksiti 29 Ocak'ta ödenmişti. İkinci taksit ise bugün hesaplara yatırılacak.

Kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını kaydeden Bakan Bilgin, "El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle emekçi kardeşlerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Biz birlikte güçlüyüz" ifadesini kullandı.

Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

(Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı