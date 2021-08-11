Kamu işçileri zam oranı 2021! Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı
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Kamu işçileri zam oranı 2021! Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı

Kamu işçileri zam oranı 2021! Kamu işçilerine ne kadar zam yapıldı
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Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde çalışmaya devam etti. Peki Kamu işçileri zam oranı 2021 belli oldu mu? Hüükümet kamu işçileri zam oranı için ne kadar teklif etti?

"Kamu işçileri zam oranı 2021" en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gündemin merak edilen konularından olan kamu işçileri zam oranı 2021 hakkında bir son dakika gelişmesi geldi. 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerine yapılan açıklamaları sizler için derledik.

KAMU İŞÇİLERİ ZAM ORANI 2021

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı. Tarafların üzerinde anlaştığı zam oranı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.30'da düzenlenecek imza töreninde kamuoyuyla paylaşılacak.

GÖRÜŞMELER 31 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etmişti.

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

Hükümet ise talebe; brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.

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