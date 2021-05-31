Kamu İşçileri İçin Toplu İş Sözleşmesi Süreci Başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş ve Hak-İş heyetlerini kabul etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında Türk-İş ve Hak-İş heyetlerini kabul etti.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne dair ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda Bakan Bilgin'e sundu.

Kendilerine iletilen talepleri hükümet olarak değerlendireceklerini belirten Bakan Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin zaman zaman uzun bir süreç aldığını belirterek, "Biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz. " dedi.

Ekonomik büyümenin çok önemli bir gösterge olduğunu belirten Bilgin, Türkiye'nin Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurguladı.

Bilgin, dünyanın ve OECD ülkelerinin küçüldüğü süreçte Türkiye'nin yüzde 7 büyümesinin gelecek açısında ümit verici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki dönemde bu büyümeyi sürdürmek, bunu daha kaliteli hale getirmek önemli. Kaliteli büyüme, ihracata dayalı büyümedir. Uzlaşma içerisinde toplu sözleşme sürecinin tamamlaması sosyal ve ekonomik gelişmeye katkı sağlayacaktır. Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada, işçi konfederasyon ve sendikalarımızla birlikte Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün taleplerini alacağız. Teklifler üzerinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ve bizler gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu müzakereyi sürdüreceğiz. "

Bilgin, toplu sözleşme düzeninin demokrasinin temel kurumlarından biri olduğunu dile getirerek, "Bunu ne kadar sağduyuyla ne kadar uzlaşmayla başarırsak Türkiye sorunlarını uzlaşı içerisinde çözmenin yolunu o kadar sağlamlaştırmış olur. "

Programda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek de yer aldı.

Kaynak: Habermetre