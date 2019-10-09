Kamu inşaatlarındaki kalite çiple takip edilecek

09.10.2019 13:38

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan protokolle kamudaki inşaatlarda Elektronik Beton İzleme Sistemi (EBİS) zorunlu olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce inşaat sürecinde beton ile ilgili yaşanacak olumsuzluklara karşı önlem almak amacıyla EBİS kuruldu.

Bakanlıkça özel sektörde yüzde 99 başarı sağlanan bu uygulamadan yılın ilk 9 ayında ülke genelinde 2 milyon 357 bin adet numune alındı. 41 bin 366 yapı denetimi gerçekleştirildi.



Sistemin kamuya ait üst yapılarda da kullanımıyla ilgili Yenimahalle Yakacık Afet Konutlarında pilot uygulama gerçekleştirildi. Pilot uygulamada edinilen veriler ışığında, iş süreçleri ve sistem kurgusu hazırlanarak, 81 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde beton kırım cihazı kuruldu.

Pilot uygulamanın başarı ile sonuçlanmasının ardından bakanlık, kamudaki inşaat yapım süreçlerinde etkin olması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile EBİS üzerine protokol imzaladı. Protokol sonrasında özel sektörde kullanılan çipli beton uygulaması artık kamudaki inşaatlarda da kullanılacak.

Mevcut uygulama ile kamu ve özel sektördeki uygulamada birliktelik sağlanacak ve inşa edilecek üst yapılarda kullanılacak betonun hazırlanması, sahaya getirilmesi, beton numunelerinin uygun kür koşullarında saklanması süreçlerindeki tüm aşamalarda dışarıdan gelebilecek müdahaleler en aza indirgenecek.

Kaynak: AA