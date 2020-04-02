Kamu ihalelerine koronavirüs düzenlemesi
Koronavirüs sebebiyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek veya feshedilebilecek.
02.04.2020 09:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:37
Koronavirüs sebebiyle yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremediği kamu ihalelerinde sözleşmelerde süre uzatılabilecek veya feshedilebilecek.
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Kaynak: Dunya.com