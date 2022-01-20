Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırıldı
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.
Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79,89) artırılarak güncellendi.
Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.
Eşik değerler ile parasal limitler ve tutarların bir önceki dönemle karşılaştırması şöyle:
|31 Ocak 2022'ye kadar olan eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
|1 Şubat 2022-31 Ocak 2023 döneminde uygulanacak eşik değerler ile parasal limitler ve tutarlar (TL)
|Eşik değerler
|MADDE 8
|2.225.824
|4.004.034
|3.709.717
|6.673.409
|81.614.303
|146.815.969
|Parasal limitler ve tutarlar
|MADDE 3 (g)
|18.619.202
|33.494.082
|MADDE 13 (b)
|242.832
|436.830
|485.689
|873.705
|4.047.628
|7.281.278
|MADDE 21 (f)
|404.732
|728.072
|MADDE 22 (d)
|121.405
|218.395
|40.443
|72.752
|MADDE 53 (j)/1
|809.496
|1.456.202
|MADDE 53 (j)/2
|1.281.438
|2.305.178
|7.682
|13.819
|5.125.768
|9.220.744
|15.373
|27.654
|38.443.271
|69.155.600
|23.060
|41.482
|30.750
|55.316
|MADDE 62 (h)
|449.259
|808.172
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi Haberleri
Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Kurumu, Gazete, Kamu, Ekonomi, Haber
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
500