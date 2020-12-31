Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi
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Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi

31.12.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:34
Kamu ihalelerinde EKAP düzenlemesi

İdareler bütçe ödeneklerinin belli alım yöntemleri çerçevesinde kullanımında kurala bağlanan oranın aşılabilmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna (KİK) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden başvuru yapabilecek.

İdareler bütçe ödeneklerinin belli alım yöntemleri çerçevesinde kullanımında kurala bağlanan oranın aşılabilmesi konusunda Kamu İhale Kurumuna (KİK) Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden başvuru yapabilecek.

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, kamu ihalelerinde, idarelerce bütçe ödeneklerinin belli alım yöntemleri çerçevesinde kullanımında kanunda kurala bağlanan oranın aşılabilmesi konusunda KİK'e yapılacak uygun görüş başvurularının EKAP üzerinden elektronik ortamda alınması hususu düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle söz konusu başvuru kapsamında başvuru tarihine kadar yapılan harcamaların ve yıl içerisinde yapılmak istenen alımların daha sağlıklı, detaylı ve tasnife imkan verecek şekilde alınması sağlanacak.

Bu alanın disipline edilmesi, bütçelerde öngörülen ödeneklerin kullanılmasıyla ilgili söz konusu sürecin daha hızlı, şeffaf, analize elverişli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi, ayrıca yapılacak başvurularda yetkili makamların açıklığa kavuşturulması amaçlanıyor.

Tebliğ, 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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