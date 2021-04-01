Kamu İhale Kurumu, "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu" ile bağının olmadığını açıkladı
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Kamu İhale Kurumu, "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu" ile bağının olmadığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Kamu İhale Kurumu, 'Doğrudan Temin Satın Alma Platformu' ile bağının olmadığını açıkladı

Kamu İhale Kurumu (KİK), Ekonomi Reformu Paketi çerçevesinde yürütülen çalışmalarla "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu"nun herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirterek söz konusu platformla kurumun da bağının olmadığını ifade etti.

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Kamu İhale Kurumu (KİK), Ekonomi Reformu Paketi çerçevesinde yürütülen çalışmalarla "Doğrudan Temin Satın Alma Platformu"nun herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirterek söz konusu platformla kurumun da bağının olmadığını ifade etti.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, kurumun düzenleyici ve denetleyici kurum olarak 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak işlemlerin doğru olarak uygulanması hususunda yetkili ve görevli olduğu ve söz konusu kanuna göre yapılacak işlemlerin kurum tarafından oluşturulan "Elektronik Kamu Alımları Platformu"ndan yürütüldüğü anımsatıldı.

İlgili kanun uyarınca, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun kurulması ve işletilmesiyle ihale sürecinde elektronik araçların kullanımına ilişkin esas ve usulleri belirleme yetkisinin de KİK'e verildiği belirtilen açıklamada, "https://www.dogrudantemin.com.tr internet sitesi üzerinde ticari faaliyette bulunan Doğrudan Temin Satın Alma Platformunun kurumumuzla herhangi bir bağı ve Ekonomi Reformu Paketi çerçevesinde yürütülen çalışmalarla da herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üyelik sistemine dayalı olarak kurulduğu anlaşılan söz konusu platform üzerinde, çeşitli kamu kurum ve kuruluşunun platforma üye olduğu bilgisine yer verildiği, bu çerçevede kamu alımlarına yönelik olarak aynı zamanda bir kamu hizmetinin yürütüldüğü izlenimi verecek şekilde algı oluşturularak ticari faaliyette bulunulduğu görülmektedir. Bu itibarla anılan platform ve yetkilileri hakkında kurumumuz tarafından gerekli yasal işlemlerin başlatılması hususunda konu halihazırda incelenmekte ve değerlendirilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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