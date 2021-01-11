Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

11.01.2021 08:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:58
Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak

Kamu İhale Kurumu (KİK), 20 kamu ihale uzman yardımcısı alımı için sınav yapacak.

Kamu İhale Kurumu (KİK), 20 kamu ihale uzman yardımcısı alımı için sınav yapacak.

KİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum tarafından hukuk fakültesi mezunu 5, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri mezunu 5, bilgisayar, enformasyon sistemleri, bilişim sistemleri, yazılım geliştirme, elektrik-elektronik ve haberleşme mühendislikleri fakültelerinden mezun 7, inşaat mühendisliği bölümü mezunu 3 uzman yardımcısı istihdam edilecek.

Sınav için başvurular 18 Ocak'ta başlayacak ve 29 Ocak mesai bitiminde sona erecek. Başvurular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kurumun internet sitesinden (www.ihale.gov.tr) elektronik olarak yapılacak, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın yapılacağı yer, adres ve tarih ile sınav saatlerine ilişkin bilgiler, adayların sınava giriş belgelerinde belirtilecek. Bu belgeler, KİK'in resmi internet sitesinden edinilebilecek. Sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı ve/veya yükseköğretim kurumları tarafından yapılması halinde, bunlar tarafından duyuru şeklinde ilanı yapılacak internet adresi üzerinden de belgeler temin edilebilecek.

Sözlü sınava ilişkin bilgiler de kurumun ilan panosunda yer alacak ve resmi internet sitesinden duyurulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mike Pence Mustafa Şentop Süleyman Soylu Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Ajda Pekkan Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Arda Turan Fatih Terim Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kamu İhale Kurumu 20 uzman yardımcısı alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 09:03:34. #1.15#
title