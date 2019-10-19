19.10.2019 11:28

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Kamu İhale Kanunu Mevzuatı eğitim semineri sona erdi.



Büyükşehir Belediyesinin Atakum ilçesindeki Sanat Merkezi Salonunda gerçekleştirilen Kamu İhale Kanunu Mevzuatı eğitim seminerine eğitmen olarak Çiğdem Gökçe ve Azat Altıntaş katıldı. Gökçe ve Altıntaş, seminerde İhale Uygulamaları, Hizmet Alımı İhaleleri, Mal Alım İhaleleri Yapım İşleri İhaleleri ve Ortak ve Özel Hükümleri konuları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. 2 gün süren seminere, Samsun'daki kamu kurumlarından 420 personel katıldı.



Kamu ihale uzmanları Çiğdem Gökçe ve Azat Altıntaş'a seminere katkılarından dolayı, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Nermin Babalık ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Fidan, çiçek ve hediye taktim edildi.



"Eğitim semineri çok yararlı"



Seminere, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, SASKİ Genel Müdürü Fatih Yıldız, Genel Müdür Yardımcıları Kemal Kaya ve Muhlis Yeşilyurt ile daire başkanları katıldı. Başkan Mustafa Demir, eğitim seminerinin çok yararlı geçtiğini ve bu tür seminerlerin belirli zamanlarda yapılacağını, seminere katkısı olan ve eğitmenlere teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA