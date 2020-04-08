SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi - Ekonomi
Ekonomi

Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

08.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:38
Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi

Kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında 7 yüksek hızlı tren (YHT) hattı ile 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta yolcu taşımacılığı hizmeti sunulacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 7 YHT hattı, 18 ana hat ve 36 bölgesel hatta, kamu hizmeti yükümlülüğü kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti verilecek.

Söz konusu hatlar şunlar:

YHT1Ankara-Eskişehir
2Ankara-Karaman
3Ankara-Konya
4Ankara-Sivas
5 Konya-Söğütlüçeşme
6Sivas-Halkalı

7Sivas-Söğütlüçeşme
ANA HAT117 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
24 Eylül Mavi (Ankara-Malatya)
36 Eylül Ekspresi (İzmir-Bandırma)
4Ankara Ekspresi (Ankara-Halkalı)
5 Boğaziçi Ekspresi (Ankara-Gebze)

6Çukurova Mavi (Ankara-Adana)
7Doğu Ekspresi (Ankara-Kars)
8Ege Ekspresi (İzmir-Eskişehir)
9Erciyes Ekspresi (Kayseri-Adana)
10Fırat Ekspresi (Elazığ-Adana)
11Göller Ekspresi (Isparta-İzmir)
12Güney Ekspresi (Ankara-Kurtalan)
13İzmir Mavi Ekspresi (İzmir-Ankara)
14Karesi Ekspresi (İzmir-Balıkesir)
15Konya Mavi Ekspresi (Konya-İzmir)
16Pamukkale Ekspresi (Denizli-Eskişehir)
17Toros Ekspresi (Konya-Adana)
18Van Gölü Ekspresi (Ankara-Tatvan)
BÖLGESEL1Adana-Mersin
2Adapazarı-Pendik
3Afyon-Eskişehir
4Amasya-Havza
5Ankara-Karabük
6Ankara-Polatlı
7Aydın-Söke
8Basmane-Alaşehir
9Basmane-Aydın
10Basmane-Denizli
11Basmane-Ödemiş
12Basmane-Söke
13Basmane-Tire
14Basmane-Uşak
15Çatal-Tire
16Denizli-Söke
17Divriği-Erzincan
18Diyarbakır-Batman
19Elazığ-Tatvan
20Eskişehir-Kütahya
21Eskişehir-Tavşanlı
22 Gaziantep-Nizip
23 İskenderun-Mersin

24İslahiye-Mersin
25Kapıkule-Halkalı
26Kars-Akyaka
27Konya-Karaman
28Kütahya-Balıkesir
29Manisa-Alaşehir
30 Samsun-Amasya
31Samsun-Sivas
32Sivas-Divriği
33Söke-Ortaklar
34Uzunköprü-Halkalı
35Zonguldak-Gökçebey
36Zonguldak-Karabük

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız Ekonomi
Albayrak'tan yeni dünya düzeni vurgusu: Güçlü şekilde yer alacağız
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi Ekonomi
Bakan Albayrak, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara müjdeyi verdi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü Ekonomi
Üreticiler satılmayan binlerce ıspanağı çaya döktü
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor Ekonomi
Salgın 242 yıllık devi de etkiledi! İflas açıklamaya hazırlanıyor
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın Ekonomi
BDDK'dan bankalara kredi tavsiyesi: Amacı dışında kullanılmasın
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Nazilli'de esnaflar 25 bin TL'lik krediye koştu
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 bin 492 kişiye nakit destek kartları dağıtacak
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
136 bin firmanın KOSGEB taksitleri 3 ay ertelendi
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Koronavirüs salgını sonrası temassız ödemeler 3 kat arttı
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Limon ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlandı
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Emeklilerin bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Araç sahipleri dikkat! Dün zam yapılan benzine bugün indirim geliyor
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Koronavirüs sonrası gıdada aksama olmaması için özel paket hazırlandı! Anlık takip yapılacak
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Son Dakika: Koronavirüse karşı evsizlere konaklama projesi başlıyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Rekabet Kurumu başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
Ücretsiz maske dağıtımı bugün başlıyor
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz'ün dile getirdiği tohum talebini çözüme kavuşturdu
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Esra Balamir Fahrettin Koca Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Silah Polis Antalya
Şu an buradasınız: Kamu hizmeti verilecek demir yolu hatları belirlendi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 10:06:44. #1.14#
title