Kamu Hizmet Binalarının Alt Yapı Çalışmalarını Görüştüler

Zonguldak'ta 69 ambarları mevkisinde yapımı devam eden kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarının alt yapı çalışmaları görüşüldü.



Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın başkanlığında yapılan toplantıda Çınartepe Mahallesi'nde 69 ambarları mevkisinde yapılacak olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların ihtiyaç duyulan alt yapı çalışmalarını gerçekleştirecek kurumların temsilcileri ile yapılacak iş ve işlemlerin koordinasyonu görüşüldü. Toplantıya Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ile idari ve teknik ekibi, DSİ 232.Şube Müdürlüğü, yetkililerin yanı sıra il müdürleri katıldı. - ZONGULDAK