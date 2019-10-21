"Kamu Hayatında Türk Kadını" konferansı

21.10.2019 16:50

Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, "19 Mart 1919'da ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ali Kemal Bey, İstanbul Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde kadınlara özgü dersleri başlatmıştır. Bu tarihlerde İngiltere'de kadınlar üniversiteye erkeklerin vekaletiyle girebiliyorlardı." dedi.

TÜ Eğitim Fakültesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şubesince "Kamu Hayatında Türk Kadını" başlıklı konferans düzenlendi.

Fakültenin toplantı salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Doç. Dr. Cemile Arıkoğlu Ündücü, Türk toplumunda kadının kamuda yerinin ve haklarının Tanzimat Fermanı'yla artmaya başladığını ve cumhuriyetten sonra Medeni Kanunu'nun ilanıyla gelişerek büyüdüğünü söyledi.

Türkiye'deki kadın örgütlenmesi ve kadının kamusal hayat katılmasında savaşların etkili bir faktör olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ündücü, 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda kadınların önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Ündücü, "Bu dönemde özellikle erkeklerin cephede olması ve kamusal alanda bıraktıkları boşluklar kadınların bu boşlukları doldurmasına zemin hazırlamıştır. Kamu alanına giren kadınlar, silah ve gıda fabrikalarından, sanayi ve hizmet sektörüne kadar birçok alana girme imkanı bulmuştur. Kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında kamusal alanda varlıklarını net şekilde gösterdiler. Cephede savaştılar. Meydanlarda mitinglerde oldular. Yabancı ülkelere protesto telgrafları çekip, ayrı bir kamuoyu oluşturdular." şeklinde konuştu.

Kadınların siyasetteki etkinliğinin Osmanlı'nın son dönemiyle başladığını ve o dönemde kadın derneklerinin kurulduğunu hatırlatan Ündücü, cumhuriyetin ilanından sonra ise kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini anımsattı.

Ündücü, Türkiye'de kadınların üniversitede eğitim gördüğü dönemde İngiltere'de kadınların üniversiteye tek başına dahi giremediğini dile getirerek,"19 Mart 1919'da ilk kez Milli Eğitim Bakanı Ali Kemal Bey, İstanbul Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde kadınlara özgü dersleri başlatmıştır. Bu tarihlerde İngiltere'de kadınlar üniversiteye erkeklerin vekaletiyle girebiliyorlardı. 1945 yılına kadar İngiltere'de kadınlar yanlarında bir erkek olmadan üniversitelerin kütüphanelerine de giremiyorlardı. 1921 yılında kız ve erkeklerin birlikte eğitim gördüğü okullar açıldı Türkiye'de. 1928 yılında da kız öğrencilere yönelik Kız Enstitüleri ve Akşam Kız Sanat Okulları açılmıştı." diye konuştu.

Konferansa, TÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Edirne Şube Başkanı Vildan Yazıcı ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA