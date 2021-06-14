"Kamu görevlisiyiz" diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kamu görevlisiyiz" diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi

'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek iş makineleriyle kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında kamu görevlileri de olan 13 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kendilerini AFAD görevlisi olarak tanıttıkları köylülere bölgede heyelan ile deprem önleyici çalışmalar yapacaklarını söyleyerek iş makineleriyle kaçak kazı yaparken yakalanan ve aralarında kamu görevlileri de olan 13 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Camiden, vatandaşların 'bölgeye yaklaşmamaları' noktasında anons dahi yaptıran şüpheliler, iş makinelerinin yardımıyla 400 metre yol, 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Kavak köyünde İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığından görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik şebeke, köylüleri de kandırarak iş makineleriyle kaçak kazı yaptıkları sırada yakalandı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ü.F. (45), H.T. (40), O.Ö. (35), T.Y. (43), O.Ç. (40), K.L. (34), Ö.S. (38), İ.Ü. (37), S.Y. (30), G.D. (28), M.K. (45), Ü.Ö. ve A.K. gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesine getirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildikleri sırada yakınları, adliye önünde sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olayın geçmişi

İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD Başkanlığından görevli olarak geldiklerini söyleyen 13 kişilik şebeke, Hanönü ilçesi Kavak köyünde internet aracılığıyla hazırladıkları sahte evrakları da köylülere göstererek bölgede heyelan ve deprem önleyici, yer altındaki gazları çıkarıcı çalışmalar yapacaklarını belirtti. Köylülerden herhangi bir tepki almamaları üzerine 13 kişilik şebeke, görüşmeden 3 gün sonra kepçe, delme makinesi gibi iş makineleri ve araçlarla köye gelerek kaçak kazı çalışmalarına başladı. Ormanlık arazide çadırlar kuran şebeke, ağaçları kesip yaklaşık 400 metre yol açarak 20 metre ve 100 metre derinliğinde çukurlar açtı.

Kazı alanından köy halkına uzak tutabilmek içinde şebeke, köy muhtarına cami hoparlöründen gaz sızıntısından dolayı vatandaşların zarar görmemesi için evlerinde kalmaları yönünde anons dahi yaptırdı. Köydeki durumu haber alan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışmanın yapıldığı alana giderek yaptıkları kontrollerde AFAD Başkanlığı tarafından böyle bir görevlendirme yapılmadığını, aralarında kamu görevlileri ve emeklilerin de bulunduğu 13 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, kendilerine sunulan tüm yazı ve belgelerin internet ortamında hazırlandığını ve belgelerin sahte olduğunu tespit etti. - KASTAMONU

'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'Kamu görevlisiyiz' diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Yanmak üzere olan yaşlı kadını, komşuları güçlükle evden çıkardı
Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Burcu Biricik Funda Eryiğit Erkan Petekkaya
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kamu görevlisiyiz" diyerek köylüleri kandıran ve kaçak kazı yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:21:03. #1.16#

title