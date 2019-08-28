Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı

5. Dönem Toplu Sözleşmesi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı ANKARA - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren toplantı yapıldı.

28.08.2019 17:49
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı

5. Dönem Toplu Sözleşmesi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı ANKARA - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren toplantı yapıldı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı
Kaynak: AA
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