Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı
5. Dönem Toplu Sözleşmesi Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı ANKARA - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren toplantı yapıldı.
28.08.2019 17:49
5. Dönem Toplu Sözleşmesi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantısı ANKARA - Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 5. Dönem Toplu Sözleşmesi 3 milyon 200 bin memur ve 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını içeren toplantı yapıldı.
Kaynak: AA