20.10.2019 19:32

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevinde kariyer ve liyakat sistemi kurulmalı, hak ederek, hazmederek, adım adım bir devlet yönetimi icra edilmeli ve güven hissi topluma verilmeli." dedi.

Yalçın, Samsun'da bir otelde düzenlenen Eğitim Bir-Sen 7. Bölge Toplantısı ve Eğitim Programı'nın kapanışında yaptığı konuşmada, Memur-Sen sendikacılığını anlattı.

Sendika olarak millet iradesinin yanında olduklarını belirten Yalçın, şöyle devam etti:

"Biz millet iradesinin kesintiye uğratılmaya çalışıldığı zamanlarda millet iradesinin yanında durup milletle beraber olduk. Bizim hem insanlığa hem de ülkemize karşı sorumluğumuz var. Barış Pınarı Harekat'na ilk destek açıklaması yapan kuruluş olarak geldiğimiz nokta, ülkemizin bu süreçte attığı adım, başlattığı diplomasi ve dün İsrail'de atılan '6 yıllık planımız 6 günde kayboldu' manşeti devletimizin ne kadar tutarlı davrandığını, ne kadar kararlı davrandığını, Memur-Sen ailesi olarak ne kadar doğru yerde durduğumuzu göstermiş oldu."

Yalçın, Memur-Sen ailesinin ülkeye ilişkin hassasiyetinin devam edeceğini vurgulayarak, mazlum ve mağdurların yanında olanları yalnız bırakmayacaklarını, içeride 'Emek, ekmek' diye cümle kurup dışarıda lejyoner gibi Türkiye aleyhine propaganda yapanları affetmeyeceklerini söyledi.

Kamu görevinde kariyer ve liyakat sisteminin kurulmasını isteyen Yalçın, şunları kaydetti:

"İstihdam biçiminde adalet olsun. Devlette kariyer ve liyakat olsun. Biz 2017 yılında devlette kariyer ve liyakat sistemi olsun diye rapor yayınlayan, çağrıda bulunan tek sendikayız. Kamu görevinde kariyer ve liyakat sistemi kurulmalı, hak ederek, hazmederek, adım adım bir devlet yönetimi icra edilmeli ve güven hissi topluma verilmeli."

Kaynak: AA