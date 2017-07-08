Kamu Denetçiliği Kurumundan Odatv'nin Haberine İlişkin Açıklama

Kamu Denetçiliği Kurumu, OdaTv isimli internet sitesinde 7 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan "Rusya'dan Türkiye'ye zorunlu din dersi uyarısı" başlıklı haberin gerçekleri yansıtmadığına ve maksatlı bir şekilde kamuoyunu yanıltmak amacıyla hazırlandığını yönünde basın açıklaması yaptı.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyet, Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova'nın davetlisi olarak 04-06 Temmuz 2017 tarihlerinde resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Kurumdan bu ziyaret ile ilgi yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kamu Denetçiliği Kurumu ile Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği arasında 03 Mart 2017 tarihinde bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. İmzalanan bu anlaşmanın amacı Türkiye ile Rusya halkları arasındaki dostluğu, güveni ve karşılıklı anlayışı kuvvetlendirmeye katkıda bulunmaktı. Anlaşma sonrası taraflar Türkiye Cumhuriyeti topraklarındaki Rus vatandaşlarının ve ayrıca Rusya Federasyonu topraklarındaki Türk vatandaşlarının haklarının ve özgürlüklerinin ihlal edilmesi ile ilgili olarak birbirlerini derhal bilgilendirmekte ve ayrıca kendi yetkileri dahilinde haklarının iadesine de katkıda bulunmaktadırlar. Taraflar, kendi yetkileri dahilinde, Rusya Federasyonu, topraklarındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye Cumhuriyeti de topraklarındaki Rusya Federasyonu vatandaşlarının şikayetlerini kabul etmekte ve çözüme kavuşturmaktadır. Bu çerçevede gerçekleşen ziyaret başarı ile sonuçlanmıştı.



Rusya İnsan hakları Yüksek Komiserliği öncelikle heyetimize kurumlarının işleyişi ile ilgili brifing vermişti. Brifing sonrasında Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, Kamu Denetçiliği Kurumunun işleyişi ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmış ve Türkiye'nin mevcut durumu ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Bu ziyarette Başdenetçi Malkoç iki önemli konuyu ön plana çıkarmıştı. Bunlardan birincisi Türkiye'nin Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Dünya'da en fazla kayıtlı mülteciyi barındıran ülke olduğu ve Türkiye, Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaşlardan ve terör olaylarından kaçan 4 milyona yakın mülteciyi en iyi şekilde barındırmakta olduğuydu. Başdenetçi Malkoç ikinci olarak Rus heyetin dikkatini Türkiye'nin mücadele ettiği terör örgütlerine ve 15 Temmuz hain darbe girişimine çekmişti. Malkoç, Türkiye'nin 40 yıldır eli kanlı terör örgütleri olan PKK, FETÖ ve DEAŞ'la mücadele ettiğini belirtmiş ve ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türk Milletinin cesareti ile bertaraf edildiğini ifade etmişti.



Karşılıklı konuşmalar sırasında her iki heyet de kendi vatandaşlarının diğer ülkede yaşadıkları sorunlardan bahsetmiş ve bu sorunların çözümünde vatandaşlarına yardımcı olunmasını ifade etmişti. Bu çerçevede Rus heyet ilk olarak Türkiye'de vefat eden Rus vatandaşların ölüm raporlarının geç geldiğini ve bunun miras gibi konularda sıkıntı yaşattığını belirtmişti. Ayrıca Türk-Rus vatandaşların evliliklerinden olan çocukların durumunu ifade etmiş, din dersleri için vaftiz belgesi zorunluluğu konusunda yardım talep etmiş ve en son olarak da sınır kapılarında isim benzerliğinden yaşanan sorunlardan bahsetmişti."



"Bu anlayış gazetecilik ilkeleri ve basın ahlakı ile bağdaşmamaktır"



Bu görüşmelere ilişkin basında yer alan bir haberin gerçeği yansıtmadığı ve bu durumun ikili ilişkilere zarar vermek amacında olduğuna ilişkin bir açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da "Rus heyeti gerçekleştirilen görüşmede tamamıyla yapılan mutabakat zaptına uygun yardım talep etmişlerdir. Buna karşılık heyetimize bu sorunların mevzuatımıza uygun olarak incelenmesi için Türkiye'de sorun yaşayan Rusların kurumumuza bizzat başvuru yapmaları gerektiğini belirtilmiş ve Rusça başvuru da aldığımız ifade edilmiştir. Heyetimiz görüşmede ayrıca Rusya'da yaşayan Türk vatandaşların ve özellikle iş adamlarımızın yaşadıkları sorunlara dikkat çekmiştir. Bu sorunlara çözüm bulunmasını rica etmiştir. Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile kurumumuz arasında imzalanan bu antlaşmanın ve görüşmelerin en önemli yararlanıcısı Rusya'da milyarlarca dolar yatırım yapan iş adamlarımız ve vatandaşlarımızdır. Bu antlaşma ve görüşme ile Rusya'da yaşayan vatandaşlarımızın insan haklarını ve hukuklarını korumak daha mümkün hale gelmiştir. Heyetimiz bu kapsamda Moskova Büyükelçiliğimizde iş adamlarımız, STK temsilcilerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya gelmiştir. Onların sorunlarını dinlemiş ve not alınan bu sorunların çözülmesi için Rus muhataplarıyla sürekli iletişim halindedir. OdaTv isimli internet sitesinde 7 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan "Rusya'dan Türkiye'ye zorunlu din dersi uyarısı" başlıklı haber gerçekleri yansıtmamakta ve maksatlı bir şekilde yanıltmak amacıyla hazırlanmıştır. Bahsi geçen haberin orijinali turkrus.com haber sitesinde "Rus ombudsman, Türk-Rus çocukları için zorunlu din dersinden muafiyet formülü önerdi" şeklinde yer almış ve haberin hiçbir yerinde uyarı gibi kelimelere yer verilmemiş iken, OdaTv'nin haberinin başlığında bu kelimeyi kullanması maksatlıdır. Bilgi alışverişi ve ilgili konularda karşılıklı yardım taleplerinden ibaret olan görüşmeyle ilgili haberi aktaran OdaTv adlı internet sitesinin haber başlığında maksatlı bir şekilde "uyarı" kelimesini kullanmak suretiyle ikili ilişkilerin bozulması gayreti ve kurumları yıpratmak çabası içine girmiş olduğu açıktır. Bu anlayış gazetecilik ilkeleri ve basın ahlakı ile bağdaşmamaktır" açıklamasında bulundu. - ANKARA