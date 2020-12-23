Kamu Denetçiliği Kurumundan emsal niteliğinde karar

Ankara'da yanan halk otobüsünde maddi kayba uğrayan vatandaşın zararını EGO karşıladı.

Mayıs ayında gerçekleşen olayda belediye otobüsü motor kısmında çıkan arıza nedeniyle yolda kaldı. Yolcuların aceleyle tahliye edildiği olayda motorda başlayan yangın kısa sürede otobüse yayılarak aracın küle dönmesine neden oldu. Otobüsten tahliye esnasında çıkan kargaşa ve panik nedeniyle araçtan eşyalarını alamadan inen bir yolcunun çantası ve kitapları yangında yok oldu. Olay yerine gelen emniyet görevlilerince kaybının tutanağı tutulan genç yolcu uğradığı maddi kaybın karşılanması için belediyeye başvuru yaptı.

Geçen süre içerisinde maddi zararı karşılanmayan vatandaş Ombudsmanlığa (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvurarak mağduriyetinin giderilmesini talep etti. KDK'dan yapılan açıklamada ise, "Kurumumuza iletilen bilgi ve belge eklerinin incelenmesinden, şikayetçi K. İ. tarafından EGO Genel Müdürlüğü'ne yazılan dilekçede talep etmiş olduğu zarar miktarının bin 476 TL 75 kuruş olduğu belirlenmiş ve 'Şikayet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikayetin çözüme kavuşturulduğunun taraflarca kuruma bildirilmesi halinde dostane çözüm kararı verilir ' hükmü gereğince başvuru hakkında dostane çözüm kararı verildi" denildi.

Konuyla ilgili Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü'yle iletişime geçen KDK, vatandaşın kusurunun bulunmadığı kazada uğradığı zararın giderilmesini istedi. Yapılan görüşmeler neticesinde sorumlu sigorta şirketi mağdurun banka hesabına talep ettiği ücreti yatırarak somut olarak ortaya konmuş maddi zarar karşıladı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı