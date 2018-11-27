Kamu Denetçiliği Kurumu Sorunları Çözüyor"

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, "İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısmını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin civarında başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük." dedi.

Edirne'de bulunan Malkoç, kentteki bir tesiste muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Vatandaşa hizmet noktasında memnuniyetin daha iyi noktaya taşınması veya memnuniyetsizlik varsa bunun şikayet yoluyla giderilmesi anlamında çalışan bir kurum olduklarını aktaran Malkoç, "Kamu denetçiliğinin kurulmasındaki felsefe şu, vatandaşın idaredeki hizmetlerle ilgili eğer bir memnuniyetsizliği varsa bunu şikayet yoluyla kamu denetçiliği gidersin. Yani biz bir bakıma halkın avukatlığını yapıyoruz, dünyadaki bütün kamu denetçilerinin yaptığı gibi." diye konuştu.

Valilik ve belediye öncülüğünde vatandaşlara çeşitli hizmetler sunulduğunu dile getiren Malkoç, şunları kaydetti:

"Anayasa koyucu, kanun koyucu demiş ki, 'Siz bu hizmetlerden faydalanıyorsunuz ya bu hizmetlerde eksiklik ve noksanlık gördüğünüz yer varsa, mahkemeye gitmeden önce şu kuruma başvurun veya kamu görevlileri size hizmet yaparken onların hataları varsa mahkemeye gitmeyin kamu denetçiliğine başvurun.' Vatandaşla idare arasında bir dostluk köprüsü, vatandaşla idareyi, yönetimi, devleti buluşturan bir dostluk köprüsü. Bu aradaki sorunları gidermeye çalışan aracı kurumdur."

Kamu denetçiliğinin 5, 6 yıllık bir kurum olduğunu ve pek tanınmadığını ifade eden Malkoç, "Vatandaş Kamu Denetçiliği Kurumu'nu tanındıkça seviyor. Vatandaşı idareyle buluşturuyoruz. İdareye yönelik yapılan şikayetlerin önemli bir kısımını valilerimiz, belediye başkanlarımız veya bakanlarla görüşerek dostane tarzda çözüyoruz. Geçen yıl Kamu Denetçiliği Kurumu'na 17 bin civarında başvuru oldu. Bu başvuruların yüzde 20'sini idare ile görüşerek dostane şekilde çözdük. Önemli bir kısmına da tavsiye kararı verdik." şeklinde konuştu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp de yönetimin tek taraflı bir olguyu, yönetişimin ise karşılıklılığı ifade ettiğini dile getirdi.

Yönetişim anlayışını esas aldıklarını dile getiren Canalp, "Bu anlayışı hayata geçirebilmek için de sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımız çok kritik bir ehemmiyete sahiptir. Kamu yönetiminde asıl olan şey kamu hizmeti verebilmektir." ifadesini kullandı.

Canalp, Edirne'deki muhtarlar, oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla sık sık bir araya geleceklerini de sözlerine ekledi.