Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

08.10.2019 12:12

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti kabul ederek bir süre görüştü.



Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ile çok eskiye dayanan bir hukuklarının ve arkadaşlıklarının olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehrin adıdır. İlk devlet hayatının ilk bürokrasi hayatının başladığı, ilk hak ve hukukun yeşerdiği filizlendiği topraktır Malatya. Ombudsmanlığın başında bulunan Sayın Başkanın böyle bir medeniyet şehrinde kadim bir şehirde bu anlamda hem Sivil Toplum Kuruluşları ile yapacağı görüşmelerde hem adalet mekanizmasının işleyişi ve toplumun bilgilendirilmesi noktasında Malatya'yı ziyaret etmelerinden ve yapacakları çalışmalardan dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.



Malatya'da bulunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını belirten Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç ise yaptığı konuşmada, "Türkiye çok güzel bir ülke her ilin her bölgenin ayrı ayrı güzellikleri ve zenginlikleri var. 81 ilde bölge merkezi niteliğinde olan illerimiz var. Bunların başında da Malatya geliyor. Dinamik, hareketli kültürlü, bilinçli ne istediğini bilen insan yapısı, fevkalade zengin bir coğrafyası ve tarihi birikimi olan bir il Malatya. Yakın tarihimizde de önemli devlet ve siyaset adamları yetiştirmiştir. Malatya ziyaretimizde, insanlarımızın kamu hizmetlerinden memnun olup olmadıkları, istekleri, arzuları ve talepleri nelerdir bunları toplumumuzun farklı kesimlerini dinlemeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Şeref Malkoç'a Arslantepe höyüğünde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tarihteki ilk kılıcın birebir kopyası ile kayısı hediye etti. Malkoç ise Başkan Gürkan'a işlemeli porselen ile kitap hediye etti. - MALATYA

Kaynak: İHA