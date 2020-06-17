Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 raporu
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Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 raporu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, idarenin Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararlarına uyma oranının yüzde 30'lardan 70'lere çıktığını belirterek, "Komisyonun, KDK kararlarına uymayan kamu kurum temsilcilerini buraya çağırıp onlardan hesap sorması bu sonuca ulaşmamızda etkili oldu.

Kamu Denetçiliği Kurumu 2019 raporu
17.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:25

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, idarenin Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) kararlarına uyma oranının yüzde 30'lardan 70'lere çıktığını belirterek, "Komisyonun, KDK kararlarına uymayan kamu kurum temsilcilerini buraya çağırıp onlardan hesap sorması bu sonuca ulaşmamızda etkili oldu." dedi.

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme komisyonlarından oluşan karma komisyon, Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplanarak, KDK'nin 2019 raporu hakkındaki alt komisyon raporunu görüştü.

KDK'nin 2019 raporunu görüşmek için AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü başkanlığında alt komisyon oluşturulduğunu hatırlattı.

KDK raporundan örnekler veren Satır, idare mahkemelerince uzun sürede karara bağlanabilecek birçok sorunun KDK'nin kısa sürede aldığı tavsiye niteliğindeki kararlarıyla çözüme kavuşturulduğuna dikkati çekti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu da 2013'te kurulan KDK'nin her geçen gün daha kurumsal bir kimlik kazandığını belirterek, bu gelişmenin kurumun hazırladığı raporlara da yansıdığını ifade etti.

Alt Komisyon Başkanı Küpçü ise KDK'nin kurulduğu 2013'te kamu kurumlarına sunduğu tavsiye niteliğindeki kararlara uyum oranının yüzde 70'e çıktığını aktardı.

Küpçü, kurumun kararlarına uyarak halkın sorunlarına çözüm üreten kurum yetkililerinin Meclise davet edilerek tebrik edildiğini anlattı.

Bu uygulamanın kurumlar üzerinde olumlu etki bıraktığını dile getiren Küpçü, "2019'da KDK tavsiye kararına olumsuz cevap verilmedi. Bu durum kamu kurumları ile KDK'nin uyum sağladığının göstergesidir. Bu sonuç, demokrasilerin bir gereği olan ombudsmanlık anlayışının ülkemizde kısa sürede yerleştiğini de ortaya koymuştur." dedi.

Daha sonra, KDK'nin 2019 raporuna ilişkin alt komisyon raporu kabul edildi.

"Adalet ve demokrasinin gelişmesi için mücadele ediyoruz"

Oylamanın ardından söz alan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK olarak adalet ve demokrasinin daha çok gelişmesi için mücadele verdiklerini söyledi.

KDK'nin çözüm üreten kararlarının kamu kurumları için referans niteliğinde olduğunu belirten Malkoç şöyle devam etti:

"İdare kurumlarının, KDK kararlarına uyma oranı yüzde 30'lardan 70'lere çıktı. Komisyonun, KDK kararlarına uymayan kamu kurum temsilcilerini buraya çağırıp onlardan hesap sorması, bu sonuca ulaşmamızda etkili oldu. Alt komisyondaki arkadaşların da KDK kararlarına uyanları davet ederek onlara teşekkür etmelerin de olumlu sonuçlar verdi. Zira bu uygulamadan sonra 10 günde yapılan işlemlerin süresi neredeyse 5 güne indi. Bugüne kadar 60 üniversite ile toplantı yaptık, eğitim programları düzenledik. TÜBİTAK'a bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü ile yaptığımız protokol gereği onlardan eğitim alıyoruz. Bu kapsamda kararlarımız inceleniyor ve eksikliklerimiz tespit ediliyor. Böylece kendimizi test ediyoruz."

Türkiye'de idare ile vatandaş arasında devam eden milyonlarca dava bulunduğunu, bu sayıyı asgari düzeye düşürmek için Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı ve Danıştay ile görüşme halinde olduklarını dile getiren Malkoç, bu konuda komisyon üyelerinden destek beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin salgın sürecinde kendine özgü tedbirler alarak ortaya başarılı bir tablo koyduğunun altını çizen Malkoç, bu sürecin nasıl yönetildiği, sağlık hizmetlerinin sunumu ve idari anlamda alınan tedbirlere ilişkin hazırladıkları kitap hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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