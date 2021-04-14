Kamu çalışma saatlerinde yeni düzenleme
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Kamu çalışma saatlerinde yeni düzenleme

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Kamu çalışma saatlerinde yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, Kayseri'de de kamu çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni düzenlemeler ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından, Kayseri'de de kamu çalışma saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Kayseri Valiliği tarafından yeni düzenleme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartı ile İlimizde 14.04.2021 tarihinden itibaren Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç; gebeliğin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı hariç; 60 yaş ve üzerinde olanlar (yönetici pozisyondakiler hariç), Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar, idari izinli sayılacaktır. Bu kapsamda çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen terine getirmiş sayılacaktır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00-16: 00 olarak belirlenmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirler devam ettirilecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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