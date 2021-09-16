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Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

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Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Üreten Okullar" projesi kapsamında Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet Konağı'ndaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Üreten Okullar" projesi kapsamında Bağcılar Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Bağcılar Hükümet Konağı'ndaki kamu çalışanları için yemek pişirme ve servis hizmeti sunuyor. Lezzet mutfağı isimli uygulama alanının açılışını yapan kaymakam, belediye başkanı ve ilçe milli eğitim müdürü, öğrencilerin elinden çıkan yemeklerin lezzetini ve servisi çok beğendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken ekonomiye değer katan nitelikli iş gücü yetiştirmeyi amaçlayan "Milli Eğitim", "Milli Üretim" ve "Üreten Okullar" projesi Bağcılar'da hayata geçirildi. Bu kapsamda Bağcılar İlçe Kaymakamlığı ve Alaattin Nilüfer Kadayıfçıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi arasında 31 Ağustos 2021 tarihinde protokol imzalandı. Yapılan anlaşma gereğince Bağcılar Hükümet Konağı'nın 3. katındaki mutfak ve yemekhane alanı öğrencilerin, öğretmen ile öğreticiler refakatinde yemek ve tatlı yapması için atölye olarak tahsis edildi. Okulun "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" bölümünde okuyan öğrenciler, "Lezzet Mutfağı" isimli atölyesinde çalışmaya başladı.

Teorik bilgilerini pratiğe dökecekler

Uygulama, bugün yapılan açılışla başladı. Programa Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, merhum hayırsever işadamı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun eşi Nilüfer Kadayıfçıoğlu, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çağırıcı, "Uygulamaya katılan öğrencilerimiz teorik bilgilerini burada pratiğe dökerek tecrübe kazanacaklar. Gençlerimiz mezun olduktan sonra burada aldığı eğitim sayesinde mesleğe hazır olacaklar" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı 4 çeşit yemek ve tatlı, Kaymakamlık ile Hükümet Konağı'ndaki diğer kamu kurum personeline servis edildi. Lezzet mutfağının ilk misafiri olan ilçe protokolü, yemeği çok beğendiğini dile getirdi. Bugün uygulamaya başlanan proje, bir yıl boyunca devam edecek. - İSTANBUL

Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

Kamu çalışanlarının yemekleri liseli öğrencilerden

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