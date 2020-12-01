Kamuda çalışanların mesai saatleri yeniden düzenlendi
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Kamuda çalışanların mesai saatleri yeniden düzenlendi

01.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 01:06
Kamuda çalışanların mesai saatleri yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kamuda çalışanların mesai saatlerinin düzenlenmesi üzerine konuyla ilgili yazı gönderildi.

Söz konusu yazıda, şu ifadeler yer aldı,

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"Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratılmama ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür. Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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