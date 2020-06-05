Kamu çalışanları ve esnafa Kovid-19 testi yapıldı
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Kamu çalışanları ve esnafa Kovid-19 testi yapıldı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde esnaf ve kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

05.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:56

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde esnaf ve kamu çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, kamuda çalışan, esnaf ve taksicilik yapan 220 kişiden numune alındı.

Taksici Recep Kesici, AA muhabirine, ilçede bugüne kadar henüz bir vakaya rastlanmadığını belirterek, "Bundan sonra da bulunmaz inşallah. Biz de taksiciler olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Herkesin de bu testi yaptırmasını istiyoruz." diye konuştu.

Ali Güneş de önlem amaçlı test yaptırdığını, esnaf olarak insan sağlığını her şeyden önde gördüklerini söyledi.

Kamu çalışanları ve esnafa Kovid-19 testi yapıldı

Kaynak: AA

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