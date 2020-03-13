Kamu çalışanları için yurt dışına çıkışlarını durduran genelge Resmi Gazete'de
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Koronavirüs, Güncel

Kamu çalışanları için yurt dışına çıkışlarını durduran genelge Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu.

13.03.2020 01:41 | Son Güncelleme: 13.03.2020 01:41
Kamu çalışanları için yurt dışına çıkışlarını durduran genelge Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışları durduruldu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınında bugüne kadar 130 bini aşkın vaka görüldüğü ve 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ifade edildi.


Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalığın, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edildiği belirtilen genelgede şu ifadeler yer aldı:


"Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkemize gelişi önemli ölçüde engellenebilmiştir. Bu durumun sürdürülebilir olmasını sağlamak ve virüsün yurt dışından ülkemize gelme ihtimalini en aza indirmek adına mezkur Kurulun önerileriyle yeni tedbirlerin hayata geçirilmesine devam edilmektedir."


Zorunlu ve ivedi durumlarda Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlardan izin alınacak


Bu çerçevede kamu hizmetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet vermemek amacıyla tüm kamu görevlilerinin, görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkışlarının durdurulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:


"Zorunlu ve ivedi durumlarda yurt dışına çıkacak kamu görevlileri için Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşlarında üst yönetici; bakanlıklar ile bağlı ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruşlarında bakan; mahalli idarelerde(bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dahil) validen izin alınacaktır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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