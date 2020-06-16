Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları projesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları projesine üniversitelerinin de kabul edildiğini bildirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları projesine üniversitelerinin de kabul edildiğini bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Bankası tarafından desteklenen, Hazine ve Maliye Bakanlığının garantörlüğünde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının iş birliğinde yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları projesinde KAEÜ'nün de olmasının önemli katkıları olacağını belirtti.

Kamu binalarında enerji kullanımının düşürülmesi ve enerji verimliliğinin artırılması amacıyla projenin hazırlandığını anımsatan Karakaya, projenin altı yıllık bir plan için hazırlandığını ifade etti.

KAEÜ olarak 41 bin 700 metrekare alanda altı bina ile projeye katıldıklarını da vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Proje ile üniversitemiz merkez yerleşkesi içerisinde belirlenen binalarda enerji kullanımının azaltılması, binaların enerji kimliklerinin oluşturularak enerji düzeylerinin tespit edilmesi, yapılan ölçümler sonucunda elde edilecek tasarrufun raporlanarak binalarda enerji fazlalığına neden olan yerler için iyileştirme çalışmaları yapılması, projeler hazırlanması ve belirlenecek bir danışman firma ile çalışılarak projenin kontrollü bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak. Çevresine önem veren ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak adına tüm çevreci projelerde yer alıyoruz. Doğanın bize sunduğu kaynakların doğru kullanılması gerekiyor. Bu projeyi önemsiyoruz ve yeni farkındalıklar oluşturacağız."

Kaynak: AA