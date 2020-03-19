Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi - Haber
Nevşehir, Güncel

Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

19.03.2020 10:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:17
Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi

Nevşehir Belediyesi korona virüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Korona virüse karşı özel olarak hijyen ekipler oluşturan Nevşehir Belediyesi, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamuya açık alanlar, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, camiler ve otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden belediye ekipleri, bugünde Müze Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, okullar, Kızılay Kan Merkezi, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi Bankası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TOKİ Şantiyesi, öğrenci yurtları, İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Ajansı, Özel Eğitim Uygulama Okulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Paşakonağı, Zabıta Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, noterler ve H.Rasim Uzer Eğitim Meslek Okulu binalarını ilaçlayarak dezenfekte etti.

"Nevşehir Belediyespor tesisleri dezenfekte edildi"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'un tesisleri korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi. Nevşehir Belediyespor'un Nar beldesinde bulunan tesisleri, koronavirüse karşı Nevşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Salgın hastalığa karşı tüm tedbirlerin alındığı tesislerde yöneticilerin, sporcuların ve kulüp çalışanlarının kullandıkları yatak odaları, soyunma odaları, fitness salonu, mutfak, dinlenme alanları, malzeme odası, tesis girişleri ve idari bölümler dezenfeksiyon işleminden geçirildi.

Özel kıyafetli ve maskeli 4 kişilik dezenfeksiyon ekibi, ayrıca takım otobüsünde de ilaçlama yaptı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti Haber
İnfial yaratan virüs videosunun ardından başhekimlik harekete geçti
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili dünyanın beklediği haberi verdi
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi Haber
ÖSYM, koronavirüs nedeniyle 2020'deki 9 sınavın tarihini erteledi
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu Haber
İtalya'daki can kaybı Çin'e yaklaştı! İşte sayılarla koronavirüs tablosu
'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha geliyor
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yeni Zelanda'da, koronavirüs nedeniyle lig erken bitirildi ve Auckland City şampiyon ilan edildi
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Yurdun karşısındaki kaldırımda karantina altındaki kızını arayan baba, yürek dağladı
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 25 milyon kişi işini kaybedebilir
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Türkiye, Avrupa'ya açılan sınır kapılarını kapatıyor
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Mustafa Sandal Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Metin Oktay Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Futbol Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Kamu binaları ve bankalar dezenfekte edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 11:04:18. #1.15#
title