Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, yapay zekanın siber güvenlik alanında da etkin olarak kullanılabileceğinin öngörüldüğünü belirterek, "Ancak, bunun yolu gelişmiş ve yüksek hızlı bir altyapıdan geçmektedir." dedi.



Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, Türkiye'nin bu alandaki en büyük etkinliklerinden Kamu Bilişim Zirvesi, "Potansiyelini Bilişimle Keşfet" sloganıyla Antalya'da devam ediyor.



Müsteşar Aka, Belek turizm merkezinde Gloria Golf Resort'te düzenlenen Kamu Bilişim Zirvesi'nin açılışında, bugün sadece haberleşme sektöründe değil, tüm sektörlerde ve tüm toplum kesimlerinde verinin, önemli bir argüman haline geldiğini söyledi.



Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de "dijital dönüşüm" ve "dijital ekosistem"in gelişen teknolojinin getirileri olduğuna dikkati çeken Aka, "Bu teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamak için gelişmiş ve geleceğe yönelik bir altyapıya sahip olmamız gerekiyor." diye konuştu.



Bakanlık olarak, bir taraftan hizmetlerin elektronik ortama taşınması için koordinasyon ve strateji belirleme görevlerini yerine getirirken, diğer taraftan da siber güvenlik ve veri merkezleri konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını anlatan Aka, görev-yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, bilgi-iletişim teknolojileri sektöründe, Türkiye'nin kalkınmasına yönelik politikalar belirlediklerini ve stratejik kararlar aldıklarını vurguladı.



Aka, 2023 hedefleri kapsamında teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini, teknoloji üreten ülke konumuna gelmek için yoğun çaba içinde olduklarını anlattı.



Ulusal Kamu Entegre Veri Merkezi Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Aka, bununla kamu kurumlarının veri merkezlerini yeni ve sürdürülebilir teknolojik yaklaşımla konsolide ederek hem güvenilir bir ortam oluşturduklarını hem de mükerrer yatırımların önüne geçeceklerini vurguladı.



Projenin gerçekleşmesiyle kamunun 5 yıllık bir süreçte yaklaşık 11 milyar liralık tasarruf sağlayacağının yapılan analizlerde öngörüldüğünü dile getiren Aka, projede fizibilite çalışmalarını Şubat 2018 itibarıyla tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Türkiye olarak 2023 hedeflerine ulaşabilmek adına yeni nesil teknolojilerin olmazsa olmazları arasında yer aldığına dikkati çeken Aka, makineler arası iletişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, 5G teknolojileri, bulut bilişim gibi geleceğin teknolojilerine kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirtti.



"Yapay zeka birçok alanda kullanılacak"



"Özellikle yapay zekanın birçok alanda kullanılabileceği gibi siber güvenlik alanında da etkin olarak kullanılabileceği öngörülmektedir. Ancak, bunun yolu gelişmiş ve yüksek hızlı bir altyapıdan geçmektedir." ifadelerini kullanan Aka, gelişen teknolojide artan bant ihtiyacının karşılanmasıyla hızın da önemli olduğunu belirtti.



Günümüzde bütün hizmetlerin dijital ortama aktarılarak sunulmasıyla siber tehditlerin de hızla arttığını vurgulayan Aka,



şunları kaydetti:



"Bu nedenle siber güvenlik konusunda, tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldık bundan sonra da hep birlikte almaya devam edeceğiz. Bu konuda dünyada ilk ülkeler arasında yer aldık. Strateji ve eylem planımızı 2013 yılında yayımladık ve eylemlerini büyük oranda tamamladık. 2016 Eylül ayında da Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planımızı 2016-2019 yıllarını kapsayacak şekilde geliştirdik, yayımladık. Biz, siber güvenliğin, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan, bu konu tüm ülkelerin ortak sorunu. Bu nedenle de uluslararası iş birlikleri oldukça önemlidir. Kamu kurumlarının fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden veri alış-verişlerini yapabilecekleri KamuNet projesini tamamladık. Bugün itibarıyla 47 kurum bu ağa dahil oldu, 2017 hedefimiz 150 kuruma çıkarmaktır."



Konuşmaların ardından, katılımcı kuruluşlara plaket verildi.