Kamu Bilişim Haftası başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 16 Aralık'ta proje paydaşlarıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen bazı ürünlerin demosunun gösterileceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 16 Aralık'ta proje paydaşlarıyla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen bazı ürünlerin demosunun gösterileceğini bildirdi.

Sayan, Kamu Bilişim Derneğince düzenlenen "Kamu Bilişim Haftası" etkinliğinin açılışında yaptığı konuşmada, gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ekonomik ve sosyal hayatta bireyler, kurumlar ve devletler için yeni fırsatları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmelerle gerek bireysel gerekse kurumsal olarak herkes için sosyal yaşam ve iş görme şekillerinin değiştiğini belirten Sayan, şöyle devam etti:

"Kişisel olarak sahip olduğumuz teknolojik imkanların, aldığımız hizmetlere de yansımasını bekliyor ve her alanda sayısal dönüşümü talep eder durumda oluyoruz. Pandemi sürecinde de fiziksel mesafeyi artırırken, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde sanal ortamda mesafeleri kapatıyor, sevdiklerimizle hasret gideriyor, eğitimlerimizi alıyor, toplantılarımızı yapıyoruz. İhtiyaçlarımızı e-ticaret sitelerinden gideriyor, posta ve kargo sektöründe çalışanlar sayesinde alışverişimiz kapımıza geliyor, posta ve kargo çalışanları adeta elimiz ayağımız oluyor."

Sayan, bu süreçte devamlılığı sağlayanın, aslında bilgi ve iletişim altyapısı ile teknolojilerine bugüne kadar yapılan doğru ve güçlü yatırımlar olduğuna işaret etti.

"5G teknolojisi daha çok konuşulacak"

Gelecek 10 yılda daha çok 5G teknolojisinin konuşulacağına dikkati çeken Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlerle birlikte makineler ve nesneler 5G üzerinden iletişim kuracak. 16 Aralık'ta proje paydaşlarımızla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G projesi kapsamında geliştirilen bazı ürünlerin demosu gösterilecek. Demo kapsamında ülkemizdeki operatörlerin İstanbul laboratuvarlarında kurulu bulunan mevcut global tedarikçilerin 5G baz istasyonları ile Ankara'da yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 5G çekirdek şebekesi üzerinden ses iletişimi gerçekleştirilecek. Ayrıca, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi kapsamında geliştirilen 5G baz istasyonları ile 5G çekirdek şebekesine bağlantı sağlanacak."

"Pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, bugün dijitalleşme olarak değerlendirilen ve hayatın bütün alanlarını etkileyen bir değişimin yaşandığını dile getirdi.

Karagözoğlu, dijitalleşme sürecinde bireylerin ve toplumların hayatında köklü değişimleri de beraberinde getirdiğine işaret ederek, "Dijital araçların gelişmesi ve kullanımının yaygınlaşması ile toplum ve sosyal bakımdan iş, eğitim, sağlık, ulaşım ekonomi gibi pek çok alanda değişim ve dönüşüm yaşanıyor." dedi.

Dijital dönüşümün seçim ya da tercih değil, tamamen zorunluluk olduğunu belirten Karagözoğlu, "Çünkü bu değişimin dışında kalan ülkeler, gelişmişlik düzeyine erişemeyecek. Dönüşümle birlikte kamu ve özel sektörün tüm süreçlerini, iş yapış şekillerini tekrar gözden geçirmeleri ve hatta yeniden tanımlamaları gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Karagözoğlu, 5G'ye mümkün olan en kısa süre içinde yerli ve milli imkanlarla geçmek için var güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışmaları hakkında da bilgi veren Karagözoğlu, "80 bine yakın zararlı bağlantı tespit edilerek kontrolleri yapılmış ve altyapı seviyesinde erişimi engellenmiştir. Bu sayede ülke genelinde internet kullanıcıları ve sistemlerine yapılabilecek saldırıların önlenmesi sağlanmıştır. USOM tarafından 17 binin üzerinde siber güvenlik bildirimi ilgili kurum ve kuruluşa bildirilerek gerekli önlemlerin alınması da sağlanmıştır." diye konuşu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal