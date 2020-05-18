Kamu Bilişim Dijital Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleştirilecek Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dijital ortama taşınan Kamu Bilişim Zirvesi, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle dijital ortama taşınan Kamu Bilişim Zirvesi, 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türksat'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım ve Türksat Youtube kanallarında canlı yayınlanacak.

Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği zirvede, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen de "Kamuda Dijital Dönüşüm" panelinde konuşmacı olarak yer alacak.

Zirveden elde edilecek gelir, "Biz Bize Yeteriz Dayanışma Kampanyası"na aktarılacak.

Kaynak: AA