HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Kamu Bilişim Dijital Zirvesi 20 Mayıs'ta yapılacak

Kamu Bilişim Derneği (KBD) tarafından dijital ortamda düzenlecek Kamu Bilişim Zirvesi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Kamu Bilişim Dijital Zirvesi 20 Mayıs'ta yapılacak
17.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 17.05.2020 12:46

Kamu Bilişim Derneği (KBD) tarafından dijital ortamda düzenlecek Kamu Bilişim Zirvesi 20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bu yılki zirvede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kamu kurumlarındaki iş süreçlerinde yaşanan değişimler, uzaktan çalışmanın getirdiği zorluklar ve siber güvenlik riskleri masaya yatırılacak.

KBD İkinci Başkanı Yakup Şıvka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl kamu bilişim yöneticileri ve bilişim sektörü temsilcilerinin katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirileceğini belirterek, "kbd.org.tr" ve "kamubilisimzirvesi.org" web adreslerinden de canlı yayınlanacağını söyledi.

Zirveye halkın hemen her kesiminin yoğun ilgi göstereceğini tahmin ettiklerini dile getiren Şıvka, zirvenin açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç tarafından yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Şıvka, düzenledikleri tüm zirvelere destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu'nun da birer konuşma yapacaklarını ifade ederek, kamu ve özel sektörden genel müdür ve daire başkanı düzeyinde birçok yöneticinin panellerde yer alacağını bildirdi.

Dijital dönüşüm alanındaki başarı hikayeleri paylaşılacak

Şıvka, dijital dönüşüm sürecinde kamu kurumlarının ne kadar başarılı olduğunun, birçok kamu hizmetinin dijital ortama çok önceden aktarılmasının öneminin, bilişim ve teknoloji sektörünün varlığının diğer sektörlerde yarattığı olumlu etkinin ve kurumların dijital dönüşüm başarı hikayelerinin zirvede ele alınacağını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde kamu kurumlarında iş süreçlerinde yaşanan değişimler, uzaktan çalışmanın getirdiği zorluklar ve siber güvenlik risklerinin de zirvede değerlendirileceğini anlatan Şıvka, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız son dönemde koronavirüsle mücadele amacıyla yapılacak Ar-Ge projelerine hem TÜBİTAK hem de kalkınma ajansları aracılığıyla ciddi destekler vermeye başladı. Kovid-19 döneminde özellikle sağlık ve eğitim teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri, salgınla mücadele amacıyla geliştirilen yeni çözümleri en yetkili yöneticilerin ağzından dinleyeceğiz."

Şıvka, etkinliğe bilişim sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile firmaların da büyük destek verdiğine dikkati çekerek, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Bilişim Sektörü Derneği (TÜBİDER), Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) ve Teknoloji Sektör Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının birer panelde moderatörlük yapacaklarını dile getirdi.

Şıvka, etkinlikte elde edilecek tüm sponsorluk katkılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülük ettiği "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu Ekonomi
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü Ekonomi
Yüzde 15 artan asgari ücretin alım gücü yılın yarısı gelmeden düştü
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Ekonomi
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket Ekonomi
İşte son 2 ayda Borsa İstanbul'da en çok değer kazanan 20 şirket
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi Ekonomi
Hallerde dip yapan fiyatlar marketlerde fırlayınca, komisyoncular bakanlıktan tanzim satış istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği kenevirin ekim alanı Vezirköprü'de iki katına çıktı
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Dünyada sadece 3 tane var! Türkiye'deki Karantina Adası'nın restorasyonu için ihale açıldı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
CHP, koronavirüsün ekonomik hayata etkilerini azaltmak için kanun teklifi verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 50 bin ton patates ihracatına izin verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nün törenine katıldı! 1,5 saatlik yol 6 dakikaya inecek
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Son Dakika: Kültür ve Turizm Bakanı: Türkiye'de 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle turizm başlar
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Sezen Aksu Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Bülent Uygun Ergin Ataman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Çocuk Adana Avrupa
Şu an buradasınız: Kamu Bilişim Dijital Zirvesi 20 Mayıs'ta yapılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.5.2020 14:30:09. #1.15#
title