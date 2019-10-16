Kamu BİB'22, Türksat desteğiyle düzenlenecek

16.10.2019 17:31

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) tarafından düzenlenecek Kamu BIB'22 ve BIMY'26 Teknolojiler Zirvesi, 17-20 Ekim tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.



Tüm sektörlerde "dijital dönüşüm politikaları"nın konuşulacağı zirve, üniversiteleri, kamu ve özel sektör bilişim yöneticilerini ve bu alandaki tüm paydaşları bir araya getirecek. - ANKARA

Kaynak: İHA