Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:34

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Malkoç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledikten sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercih yaptı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" başlıklı fotoğrafını seçen Malkoç, fotoğraftaki çocuğun Türk askerine bakışının umut, heyecan ve coşku dolu olduğunu söyledi.

Malkoç, oyunu, yaşam kategorisinde Hasan Namlı'nın "Huzur Yaylası", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına verdi.

Malkoç, bu fotoğrafın Türkiye'nin 2023 geleceğini gösterdiğini vurgulayarak, "Bu fotoğraf Türkiye'nin geleceği. Bu fotoğraf millete umut oldu." dedi.

Büyükelçi Samsar da Yalçın'ın fotoğrafının Türk milleti ile bütünleştiğini dile getirdi.

Kaynak: AA