Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Vali Masatlı'ya ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.
Vali Masatlı, ilin tarihi birikimi ve sürdürülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verdiği Şeref Malkoç'u konuk etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Valilik şeref defterini de imzalayan Malkoç, Masatlı'ya teşekkür etti. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı