Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Vali Masatlı'ya ziyaret
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Vali Masatlı'ya ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Vali Masatlı'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.

Vali Masatlı, ilin tarihi birikimi ve sürdürülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verdiği Şeref Malkoç'u konuk etmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Valilik şeref defterini de imzalayan Malkoç, Masatlı'ya teşekkür etti. - AMASYA

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Vali Masatlı'ya ziyaret
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Vali Masatlı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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