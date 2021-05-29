Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç'tan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'na ziyaret

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Başdenetçi Malkoç, Vali Karaloğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyarette, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Jandarma Genel Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Başkanı Tümgeneral Engin Çırakoğlu ve ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Bayram Gençcan da yer aldı.

Diyarbakır ve ülkedeki gelişmelerin ele alındığı görüşme, karşılıklı hediye takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin