Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile makamında bir araya geldi.