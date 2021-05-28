Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile makamında bir araya geldi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ile makamında bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzalayan Malkoç'a, Vali Hacıbektaşoğlu tiftik battaniyesi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Malkoç, ilde yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunduğunu belirterek, huzur ile kardeşlik şehri Siirt'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hacıbektaşoğlu da Malkoç ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Malkoç, ziyaretin ardından Siirt Barosunu ve kentteki sivil toplum örgütlerini ziyaret etmek üzere Valilikten ayrıldı.

Ziyarette, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kurumsal İletişim Birimi Başkanı Mehmet Sarı da yer aldı.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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