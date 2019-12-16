Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'da Türk iş adamlarıyla buluştu
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
3. Uluslararası Avrasya Bölgesinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı'na katılmak üzere Moskova'ya gelen Malkoç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Türk iş adamlarıyla buluştu.
Görüşmeye, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da katıldı.
Malkoç, yarın düzenlenecek 3. Uluslararası Avrasya Bölgesinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı'nda konuşma yapacak.