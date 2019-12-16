Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'da Türk iş adamlarıyla buluştu
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'da Türk iş adamlarıyla buluştu

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rusya'da Türk iş adamlarıyla buluştu

Kamu Başdenetçisi , 'nın başkenti Moskova'da Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.

3. Uluslararası Avrasya Bölgesinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı'na katılmak üzere Moskova'ya gelen Malkoç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Türk iş adamlarıyla buluştu.

Görüşmeye, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da katıldı.

Malkoç, yarın düzenlenecek 3. Uluslararası Avrasya Bölgesinde İnsan Haklarının Korunması Konferansı'nda konuşma yapacak.

Kaynak: AA
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