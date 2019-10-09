Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Rektör Kızılay'ı ziyaret etti

09.10.2019 13:16

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, beraberindeki heyetle İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti.



Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitedeki eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalar hakkında Başdenetçi Şeref Malkoç'a bilgi verdi. Kızılay, "Dün şehrimizde kamu başdenetçimiz çok güzel bir program yaptılar. Biz de o programa iştirak ettik. Bugünü de üniversitemize ayırdılar, kendine çok teşekkür ediyorum. Kamu başdenetçiliği kurumu ülkemiz için yeni ama kısa sürede çok önemli çalışmalar yapmış bir kurum ve bu kurumun çok hızlı ilerlemesi çok değerli büyüğümüz Başdenetçi Şeref Malkoç'a borçluyuz. Engin siyasi ve devlet tecrübesi ile hukuk birikimi ile Türkiye'de geçmişte milletvekilliği yapmış, şimdi ise başdanışmanlık döneminde kendisini izlediğimiz, çalışmalarından istifade ettiğimiz bir bir büyüğümüz, kendisini üniversitemizde görmekten son derece memnunuz" diye konuştu.



Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Rektör Kızılay'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Türkiye'nin dört bir tarafında üniversitedeki çalışmaları görünce göğsümüz kabarıyor. Gelecek olan umudumuz heyecanımız artıyor. Üniversiteler toplumun kılavuzudur. Rektörümüzün Malatya'daki çalışmalarını yakından izliyoruz. Biz kurum olarak yattığınız birçok faaliyette Malatya İnönü Üniversitesi'nde destek arıyoruz. Türkiye'de son yıllarda çok ciddi gelişmeler oldu, ama bu gelişmeleri üniversiteler rehberliğinde mutlaka taçlandırılması gerekiyor. Biz kamu denetçiliği kurumu olarak üniversiteler ile beraber çalışmanın heyecanını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.



Malatya'nın halen hak ettiği yerde olmadığını da dile getiren Malkoç, "Malatya birçok imkanı bir arada bulunan bir ilimiz. İnsanları canlı hareketli önemli insanların yetiştiği bir coğrafya. Tarım alanında, hayvancılık alanında, özellikle sanayi alanındaki gelişmeler ilgi ile takip ediyoruz. Ama Malatya halen hak ettiği ettiği yerde değil, Malatya'nın daha iyi yerlere gelmesi gerekiyor" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA