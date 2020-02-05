: Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kocaeli Valiliğini ziyaret etti

05.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:00

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de kamu hizmetleri kalitesinin artırılması, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalıştıklarını söyledi.

"Ombudsman Halkla Buluşuyor" programı kapsamında kente gelen Malkoç, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Malkoç, burada yaptığı açıklamada, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, Türkiye'nin en genç kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Çok farklı çalışma alanlarının olduğunu vurgulayan Malkoç, şunları söyledi:

"Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, Türkiye'de kamu hizmetleri kalitesinin artırılması, iyi yönetim ilkelerinin yerleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve hak arama kültürünün yaygınlaşması için çalışıyoruz. Halkın idare ile ilgili sorunlarında, halkın devlet ve kamu hizmetleriyle ilgili çalışmalarında vatandaşın memnuniyetini artırmak, insanımızın şikayetini, isteklerini taleplerini karşılanmaması durumunda veya insanımızın aldığı kamu hizmetlerinden memnun olmaması durumunda, idare ile davalık olmaması için kurulmuş olan bir kurum. Bu yönüyle idareyi denetleyen bir kurum. Diğer yönden de Türkiye'de insan hakları alanında faaliyet gösteren bir kurum."

-"İnsan haklarını kamil manada uymayla taçlandıracağız."

Malkoç, Türkiye'nin, son yıllarda her alanda olağanüstü güzellikler yaşadığına işaret ederek, "Dünyanın en büyük havaalanlarını kuruyoruz, hızlı trenlerimiz gelişiyor. Türkiye'nin fiziki mekanları itibarıyla, en iyi üniversite binalarına, eğitim kurumlarına, hastanelerine sahibiz. 2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. İşte bu 100. yıldaki halkın refahı, eğitim imkanı, sağlık hizmetlerinin yanı sıra, gelişmiş bir demokrasiyle hukukun üstünlüğünün teminiyle, insan haklarını kamil manada uymayla taçlandıracağız. Kamu Denetçiliği Kurumunun, çalışmalarındaki hedef ve gayelerinden birisi de budur." ifadesini kullandı.

Kocaeli'nin, ekonomiye katkısı ve güçlü sanayisiyle, ülkenin müstesna illerinden birisi olduğunu belirten Malkoç, kentin 100'ün üzerindeki ülkeden daha fazla ekonomik güce ve potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Malkoç, Kocaeli'nin, Türkiye'nin 81 ilinden insanların bir arada yaşadığı şehir olduğunu kaydederek, "2 milyonun üzerindeki nüfusu, güçlü bir ekonomisi var. Hepsinden önemlisi, bütün bu farklılıklar, tıpkı bahar mevsimindeki çiçekler gibi ayrı ayrı renk ve tonda. İşte öyle bir güzellikleri huzur içerisinde yaşatan bir şehir. Asayiş yönünden de huzur şehri. Valimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Kentte sivil toplum kuruşları ve muhtarlarla da görüşeceklerini aktaran Malkoç, "Valimiz ve belediye başkanımızın huzurunda "serbest kürsü" kuracağız. İnsanlarımızın dileklerini, temennilerini, şikayetlerini veya çözüm önerilerini dinleyeceğiz." dedi.

Vali Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malkoç'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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