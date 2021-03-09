Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Cansuyu Derneğini ziyaret etti

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Cansuyu Derneğinden yapılan açıklamaya göre ziyarette Cansuyu Derneği Genel Başkan Yardımcıları Muhammet Polat, Murtaza Özkanlı ile Derneğin Genel Muhasibi Cemalettin Lafçı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yaşar da hazır bulundu.

Cansuyu Derneğinin faaliyetlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Malkoç, yapılan yardım organizasyonları hakkında bilgi aldı.

Genel Başkan Mustafa Köylü ise Cansuyu Derneğinin düzenlediği yardım organizasyonları ile üstlendiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığını ifade ederek, son dönemde başta yurt içi yardımları olmak üzere dünyanın dört bir köşesindeki mazlumlara, mağdurlara, muhtaçlara ve yetimlere ulaşarak, hayırseverlerle yardıma muhtaçlar arasında gönül köprüleri kurduklarını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köylü, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve Genel Sekreteri İbrahim Kılınç'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan