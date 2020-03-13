Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Bingöl'de konferansa katıldı Açıklaması Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle Türkiye bu süreci başarıyla yönetti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle Türkiye bu süreci başarıyla yönetti. İnşallah alınan tedbirle de sıkıntısız veya en az sıkıntıyla bu süreci aşacağız." dedi.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak'ı makamında ziyaret eden Malkoç, daha sonra Senato Toplantı Salonu'nda "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konulu konferansa katıldı.

Malkoç, konferansta yaptığı konuşmada, Bingöl'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek koronavirüs dolayısıyla konferansını daha küçük çapta verdiğini belirtti.

Türkiye'de zamanında alınan önlemlerin önemine işaret eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Dünyanın bütün ülkelerinin koronavirüsten kırıldığı, ölümlerin ve tedirginliklerin arttığı, ekonomilerin durma noktasına geldiği bir dönemde Türkiye'ye baktığımızda bir kamu başdenetçisi olarak şunu memnuniyetle ifade ediyorum; Türkiye olayı ilk fark eden ülkelerden. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun yaptığı toplantılar ve aldığı tedbirlerle Türkiye bu süreci başarıyla yönetti. İnşallah alınan tedbirle de sıkıntısız veya en az sıkıntıyla bu süreci aşacağız. Türkiye halkıyla, üniversiteleriyle, Sağlık Bakanlığıyla, Cumhurbaşkanlığıyla bu anlamda çok başarılı. Hatta bu başarı dünyada örnek gösterilecek bir başarıdır."

Almanya, Fransa, İtalya, ABD, Çin ve Türkiye'nin komşu ülkelerinde koronavirüsten çok sayıda ölümlerin yaşandığını anımsatan Malkoç, "Türkiye'nin aldığı tedbirlerle bir, iki vaka sayısının olması hepimizin duası ve yöneticilerin ferasetli davranması sonucu." ifadelerini kullandı.

Malkoç, Türkiye ve dünyanın bu süreci daha az sıkıntıyla atlatmasını dileyerek şöyle devam etti:

"Çünkü bu olay büyük bir felakettir. Sadece bir ülkenin, bir bölgenin değil, dünyanın büyük bir felaketi, sıkıntısı. Bilimsel çalışmaların uzaya bu kadar ulaşmasına, teknolojinin bu kadar ilerlemesine rağmen koskoca dünya görünmeyen bir varlık karşısında neredeyse yeniliyor. Hani görünen bir şey olursa başsavcı derhal müdahale eder, yakalar adliyeye getirir ama bu görünmeyen bir şey. İnşallah dünya bu sıkıntıdan kurtulur."

Bingöl'ün, Türkiye'nin müstesna illerinden biri olduğunu dile getiren Malkoç, imkanları olan ve bu imkanları projeye dönüştürecek ufuk, kabiliyet ve kapasitenin şehirde bulunduğunu kaydetti.

Konferansa, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sait Kolak, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, diğer yetkililer ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA