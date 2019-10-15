Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti

15.10.2019 13:49

Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Başdenetçisi Sayın Şeref Malkoç, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti.



Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ardahan'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Vali Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Vali Mustafa Masatlı ve Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Başdenetçi Malkoç, şeref defterini imzaladı ve ardından makama geçerek Vali Masatlı ile bir süre görüşme gerçekleştirdi.



Ziyarette Vali Mustafa Masatlı, Başdenetçi Şeref Malkoç'a Ardahan ile ilgili genel bilgiler aktararak, kendisini Malkoç'u Ardahan'da misafir etmekten dolayı memnuniyetini ifade etti.



Vali Masatlı'nın aktardığı bilgilerden sonra gazetecilere açıklamada bulunarak, Ardahan'ın önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu ifade eden Malkoç, göç veren bir il olan Ardahan'da bir çok projenin hayata geçmesi sonucu göçün tersine döneceğine inandığını söyledi.



Malkoç, "Ardahan İmkanları çok geniş olan bir ilimiz. Üniversitenin burada kurulmuş olması çok önemli. Valimizin anlattığı projeler çok önemli. Tecrübeleriyle Ardahan'ın ufkunu genişletiyorlar. Tünel çalışmaları olan, Gürcistan'a kapısı olan Türkiye'nin serhat şehri Ardahan'da projelerin hayata geçmesiyle Türkiye artık dışarıdan hayvan ithal etmeyecek. Ardahan'daki bu gelişmelerden sonra dışarıya hayvan ihraç edilecek. Benim kanaatim bu. Bu çok uzak bir ihtimal değil. Buraların olağan üstü bir turizm potansiyeli var. Örneğin Çıldır Gölü, Yalnızçam Kayak Merkezi ve tarihi yerleri ile bunların reklamı kendileri. Ben ümit ediyorum ki bırakın Ardahan'ın göç vermesini, burası göç alır" diye konuştu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA